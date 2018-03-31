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Россия направила Британии ноту из-за проверки самолета "Аэрофлота"

Суббота, 31 марта 2018, 11:26
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Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского посольства.

В российском посольстве назвали проверку самолета "грубой провокацией британских властей", отметив, что "такого рода вещи происходят крайне редко и являются чрезвычайными".

"Британцы пытались осмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещено действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в обзоре", - сообщили в посольстве.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороны дать разъяснения в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу".  МИД Британии подтвердил BBC, что это была таможенная проверка рейса "Аэрофлота". 

Полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений, которые циркулируют в социальных медиа касательно осмотра российского самолета, однако отметила, что их подразделения не проводили обыск.

Как известно, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекратила все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее британский премьер также сообщала о введении посиленних проверок в Британии частных рейсов из РФ, усиление проверок на таможне и заморозке российских государственных активов, если будет установлено, что их владельцы угрожают безопасности страны или британским гражданам.

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