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Лідер угорського Йоббіка йде у відставку і не візьме мандат через провал на виборах

Вівторок, 10 квітня 2018, 08:57
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Лідер угорської праворадикальної партії "Йоббік" Габор Вона оголосив про свою відставку та відмовився від депутатського мандату через провал на виборах.

На своїй сторінці у Facebook політик написав, що виконує свою передвиборчу обіцянку і йде у відставку, а також не візьме свій депутатський мандат.

"На виборах-2018 я взяв на себе особисту відповідальність як кандидат у прем'єр-міністри. Оскільки перемога на виборах не відбулась, я дотримав свого слова", - заявив Вона.

Він подякував майже мільйону угорських виборців за підтримку. Габор Вона заявив, що попри перемогу правлячої партії "Фідес", "Йоббік" продовжить боротьбу за "безпечну, доступну, вільну і справедливу Угорщину".

Зауважимо, що праворадикальна партія "Йоббік" на цих виборах досягла чергового історичного максимуму і має всі шанси стати головною опозиційною силою в Угорщині. З майже 20% підтримки вона матиме 25 мандатів у парламенті та стане другою найбільшою партією.

Утім, "Йоббік" зібрав значно менше голосів, ніж сподівався. "Йоббік" не взяв жодного округу на півночі країни, хоча всерйоз розраховував на перемогу у кількох із них.

Зауважимо, лідери інших опозиційних партій також пішли у відставку після виборів, однак від мандату ніхто не відмовився. Як повідомляє Minap.hu, свої пости залишили лідер соціалістів Дюла Молнар, глава партії "Разом" (Együtt) Петер Юхас та співголова партії "Політика може бути іншою" (LMP) Акош Гадгази.

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