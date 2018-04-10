Лидер венгерского Йоббика уходит в отставку и не возьмет мандат из-за провала на выборах

Вторник, 10 апреля 2018, 08:57

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Габор Вона объявил о своей отставке и отказался от депутатского мандата из-за провала на выборах.

На своей странице в Facebook политик написал, что выполняет свое предвыборное обещание и уходит в отставку, а также не возьмет свой депутатский мандат.

"На выборах-2018 я взял на себя личную ответственность как кандидат в премьер-министры. Поскольку победа на выборах не состоялась, я сдержал свое слово", - заявил Вона.

Он поблагодарил почти миллион венгерских избирателей за поддержку. Габор Вона заявил, что несмотря на победу правящей партии "Фидес", "Йоббик" продолжит борьбу за "безопасную, доступную, свободную и справедливую Венгрию".

Заметим, что праворадикальная партия "Йоббик" на этих выборах достигла очередного исторического максимума и имеет все шансы стать главной оппозиционной силой в Венгрии. Из почти 20% поддержки она будет иметь 25 мандатов в парламенте и станет второй крупнейшей партией.

Впрочем, "Йоббик" собрал значительно меньше голосов, чем ожидал. "Йоббик" не взял ни одного округа на севере страны, хотя всерьез рассчитывал на победу в нескольких из них.

Заметим, лидеры других оппозиционных партий также ушли в отставку после выборов, однако от мандата никто не отказался. Как сообщает Minap.hu, свои посты оставили лидер социалистов Дюла Молнар, глава партии "Вместе" (Együtt) Петер Юхас и сопредседатель партии "Политика может быть другой" (LMP) Акош Гадгазы.

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