Найти
АКТУАЛЬНО

Юлию Скрипаль выписывают из больницы – СМИ

Лидер венгерского Йоббика уходит в отставку и не возьмет мандат из-за провала на выборах

Меркель перед встречей с Порошенко созвонилась с Путиным

Европейские ультраправые радуются победе Орбана

Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7

"Новичок" на дверной ручке и 4 часа до смерти: новые подробности отравления Скрипалей

В Сирии обвинили США в ракетном обстреле авиабазы, Пентагон отрицает






Лидер венгерского Йоббика уходит в отставку и не возьмет мандат из-за провала на выборах

Вторник, 10 апреля 2018, 08:57
Версия для печати Комментарии

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Габор Вона объявил о своей отставке и отказался от депутатского мандата из-за провала на выборах.

На своей странице в Facebook политик написал, что выполняет свое предвыборное обещание и уходит в отставку, а также не возьмет свой депутатский мандат.

"На выборах-2018 я взял на себя личную ответственность как кандидат в премьер-министры. Поскольку победа на выборах не состоялась, я сдержал свое слово", - заявил Вона.

Он поблагодарил почти миллион венгерских избирателей за поддержку. Габор Вона заявил, что несмотря на победу правящей партии "Фидес", "Йоббик" продолжит борьбу за "безопасную, доступную, свободную и справедливую Венгрию".

Заметим, что праворадикальная партия "Йоббик" на этих выборах достигла очередного исторического максимума и имеет все шансы стать главной оппозиционной силой в Венгрии. Из почти 20% поддержки она будет иметь 25 мандатов в парламенте и станет второй крупнейшей партией.

Впрочем, "Йоббик" собрал значительно меньше голосов, чем ожидал. "Йоббик" не взял ни одного округа на севере страны, хотя всерьез рассчитывал на победу в нескольких из них.

Заметим, лидеры других оппозиционных партий также ушли в отставку после выборов, однако от мандата никто не отказался. Как сообщает Minap.hu, свои посты оставили лидер социалистов Дюла Молнар, глава партии "Вместе" (Együtt) Петер Юхас и сопредседатель партии "Политика может быть другой" (LMP) Акош Гадгазы.

Читайте на сайте "ЕвроПравды": "Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть в стране".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:04
Макрон не планирует отменять майский визит в Россию из-за химатаки в Сирии
09:49
Юлию Скрипаль выписывают из больницы – СМИ
09:35
Глава МИД Польши заверил, что Варшава стремится к сотрудничеству с Киевом
09:32
Мэй намекнула, что Британия рассмотрит особый режим для граждан ЕС после Brexit
09:22
Польша продолжит работать над решением российско-украинского конфликта – МИД
08:57
Лидер венгерского Йоббика уходит в отставку и не возьмет мандат из-за провала на выборах
08:21
В Кремле заявили, что Путин и Меркель говорили о миротворцах для охраны наблюдателей ОБСЕ
08:09
Мюллер расследует выплату Пинчуком $ 150 тысяч долларов в фонд Трампа
08:02
инфографика
Выборы в Венгрии: партия Орбана получает дополнительный мандат
07:43
Меркель перед встречей с Порошенко созвонилась с Путиным
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Дмитрий Тужанський

Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть после выборов

Украине нужно осознать, что действующая венгерская власть – это всерьез и надолго. Даже если нам в ней что-то не нравится. Правда, есть одна сила, которая претендует на роль "венгерской альтернативы". Это – пресловутая партия "Йоббик", пророссийская и праворадикальная... (укр.)

"Голос Америки"

Наказание для ближайшего круга Путина: что известно о новых санкциях США

Путин использует доверенных олигархов для содержания его незаконных доходов. Он ценит деньги больше, чем человеческая жизнь, эти действия могут быть мощным посланием ... Экономика России не испытывает большой удар, однако российский олигархический класс начнет волноваться, особенно за счет включения в перечень Дерипаски, Вексельберг и их бизнес интересов (укр).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  