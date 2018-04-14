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Испания передала Германии новую информацию для экстрадиции Пучдемона

Суббота, 14 апреля 2018, 10:06
Версия для печати Комментарии

Испанские прокуроры передали Германии новую информацию, которая, как они надеются, будет способствовать выдаче бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Об этом заявил министр юстиции Испании Рафаэль Катала, сообщает El Pais.

Министр рассказал, что в четверг в штаб-квартире Евроюста прошла встреча испанских и немецких прокуроров.

Катала сказал, что с предоставленными данными немецкий прокурор теперь сможет "предоставить дополнительную информацию для обоснования" того, что действия Пучдемона сопровождались насилием.

Отмечается, что новая информация включает видеоролики о предполагаемых насильственных действиях и полицейские отчеты о волнениях в Каталонии.

Министр отметил, что немецкие прокуроры согласились попытаться убедить суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн пересмотреть свое решение о возможной экстрадиции Пучдемона только по обвинению в растрате государственных средств.

Напомним, 5 апреля Пучдемона, который находился под стражей в Германии, освободили под залог в размере 75 000 евро.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может произойти только по обвинению в растрате государственных средств.

Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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