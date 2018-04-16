США: Росія та Сирія не збили жодну з випущених ракет союзників

Понеділок, 16 квітня 2018, 12:26

Європейське командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) повідомило, що жодна зі 105 ракет, випущених військами США, Великої Британії та Франції по об'єктах з виробництва хімічних речовин у Сирії, не була збита силами протиповітряної оборони Росії та Сирії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті американського відомства.

"Жодне з об’єднаних літаків чи ракет, що брали участь у цій місії, не були успішно вражені сирійськими силами ППО і немає ознак того, що були розгорнуті російські системи ППО", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач Збройними силами США в Європі Кертіс Скапаротті повідомив, що сили трьох держав були інтегровані впродовж планування та виконання операції.

"Удари були результатом ретельно організованого плану, який включав виняткову командну роботу EUCOM та CENTCOM, а також їхніх службових активів, як і наших британських та французьких партнерів. Була виявлена велика обережність, щоб гарантувати, що всі цілі були частиною програми із хімічної зброї режиму", - зазначив Скапаротті.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

В РФ пояснили, що не відповіли на авіа удари США та їх союзників, оскільки жодна з випущених крилатих ракет не потрапила в зону відповідальності сил ППО угруповання РФ в Сирії.