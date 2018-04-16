США: Россия и Сирия не сбили ни одну из выпущенных союзниками ракет

Понедельник, 16 апреля 2018, 12:26

Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) сообщило, что ни одна из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам по производству химических веществ в Сирии, не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

"Ни один из самолетов или ракет, принимавших участие в этой миссии, не были успешно поражены сирийскими силами ПВО и нет признаков того, что были развернуты российские системы ПВО", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кертис Скапаротти сообщил, что силы трех государств были интегрированы в течение планирования и выполнения операции.

"Удары были результатом тщательно организованного плана, который включал исключительную командную работу EUCOM и CENTCOM, а также их должностных активов, как и наших британских и французских партнеров. Была проявлена большая осторожность, чтобы гарантировать, что все цели были частью программы по химическому оружию", - отметил Скапаротти.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

В РФ объяснили, что не ответили на авиаудары США и их союзников, поскольку ни одна из выпущенных крылатых ракет не попала в зону ответственности ПВО группировки РФ в Сирии.

Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) сообщило, что ни одна из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам по производству химических веществ в Сирии, не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.