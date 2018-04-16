Найти
АКТУАЛЬНО

Главы МИД ЕС требуют независимого расследования химатаки в Сирии

Джонсон: ракетные удары по Сирии были абсолютно правильными

Прозападный Мило Джуканович победил на выборах президента Черногории

Германия: решить конфликт в Сирии без РФ невозможно, но нужен конструктив

Трамп хотел нанести удар по российским объектам в Сирии – СМИ

Десятки тысяч словаков требовали отставки главы полиции и борьбы с коррупцией

Первые результаты черногорских выборов - побеждает прозападный кандидат






США: Россия и Сирия не сбили ни одну из выпущенных союзниками ракет

Понедельник, 16 апреля 2018, 12:26
Версия для печати Комментарии

Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) сообщило, что ни одна из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам по производству химических веществ в Сирии, не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

"Ни один из самолетов или ракет, принимавших участие в этой миссии, не были успешно поражены сирийскими силами ПВО и нет признаков того, что были развернуты российские системы ПВО", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кертис Скапаротти сообщил, что силы трех государств были интегрированы в течение планирования и выполнения операции.

"Удары были результатом тщательно организованного плана, который включал исключительную командную работу EUCOM и CENTCOM, а также их должностных активов, как и наших британских и французских партнеров. Была проявлена большая осторожность, чтобы гарантировать, что все цели были частью программы по химическому оружию", - отметил Скапаротти.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

В РФ объяснили, что не ответили на авиаудары США и их союзников, поскольку ни одна из выпущенных крылатых ракет не попала в зону ответственности ПВО группировки РФ в Сирии.

Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) сообщило, что ни одна из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам по производству химических веществ в Сирии, не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:53
Польша начинает переговоры с США по второму этапу закупок систем Patriot
12:45
Турция говорит, что не поддерживает позицию ни одной из стран по Сирии
12:37
Волкер: ЕС следует ввести санкции против окружения Путина по примеру США
12:26
США: Россия и Сирия не сбили ни одну из выпущенных союзниками ракет
12:08
Совет ЕС осудил злонамеренную кибердеятельность третьих государств
11:53
Главы МИД ЕС требуют независимого расследования химатаки в Сирии
11:52
В НАТО ожидают урегулирования разногласий между Грецией и Турцией
11:38
Организация по запрещению химоружия начинает экстренные переговоры по химатаке в Сирии
11:31
Могерини: РФ и Иран должны использовать свое влияние на Асада
10:53
ЕС может продлить санкции против России на год – МИД Литвы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Рада зовнішньої політики "Українська призма"

Оценка внешней политики: достижения и недостатки действий Украины в мире

Общая оценка по сравнению с прошлыми годами – повысилась. Впрочем, остается традиционно низким уровень стратегического видения развития внешнеполитических направлений. Вопрос стратегического видения является одним из главных среди рекомендаций экспертов... (укр)

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Премьер Молдовы: Заявку на членство в ЕС нам с Украиной стоит подавать вместе

Павел Филип: "Можно добиться большего, если действовать вместе – и с Украиной, и с Грузией. У наших стран уже есть соглашения об ассоциации, у нас есть безвиз. Я думаю, что к нашим трем странам можно применять какие-то особые механизмы".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  