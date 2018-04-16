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Протести у Словаччині: глава МВС пішов у відставку після місяця на посаді

Понеділок, 16 квітня 2018, 15:51
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Міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив про свою відставку, пробувши на посаді всього місяць.

Про це повідомляє Aktuality.

"Я не маю права залишатися на посаді міністра внутрішніх справ", - сказав Друкер, зазначивши, що не зміг заспокоїти ситуацію в суспільстві.

Він пообіцяв, що у найближчі кілька годин зустрінеться з президентом Андреєм Кіскою і передасть заяву про відставку.

В той же час Друкер заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара.

"Я не вважаю правильним і справедливим звертатися до Тібора Гашпара. Якщо я не знайшов доказів, чому я повинен його звільняти?" - запитав він.

Колишній міністр охорони здоров'я Томаш Друкер був призначений главою МВС минулого місяця після формування нового уряду Словаччини.

Його попередник Роберт Каліняк подав у відставку після тривалих акцій протестів. Він був героєм журналістських розслідувань вбитого журналіста Яна Куцяка, хоча і заперечував свою провину.

Гашпар був призначений у 2012 році Каліняком, раніше він вже відмовлявся подавати у відставку.

Нагадаємо, 15 квітня десятки тисяч словаків вийшли на вулиці Братислави з вимогою відставки глави поліції і більш рішучої боротьби з корупцією.

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