Протесты в Словакии: глава МВД ушел в отставку после месяца в должности

Понедельник, 16 апреля 2018, 15:51

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил о своей отставке, пробыв в должности всего месяц.

Об этом сообщает Aktuality.

"Я не имею права оставаться на должности министра внутренних дел", - сказал Друкер, отметив, что не смог успокоить ситуацию в обществе.

Он пообещал, что в ближайшие несколько часов встретится с президентом Андреем Киской и передаст заявление об отставке.

В то же время Друкер заявил, что решил не призывать уйти в отставку главу полиции Тибора Гашпара.

"Я не считаю правильным и справедливым обращаться к Тибору Гашпару. Если я не нашел доказательств, почему я должен его увольнять?" - спросил он.

Бывший министр здравоохранения Томаш Друкер был назначен главой МВД в прошлом месяце после формирования нового правительства Словакии.

Его предшественник Роберт Калиняк подал в отставку после длительных акций протеста. Он был героем журналистских расследований убитого журналиста Яна Куцяка, хотя и отрицал свою вину.

Гашпар был назначен в 2012 году Калиняком, ранее он уже отказывался подавать в отставку.

Напомним, 15 апреля десятки тысяч словаков вышли на улицы Братиславы с требованием отставки главы полиции и более решительной борьбы с коррупцией.