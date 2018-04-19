Європейські політики приїхали на економічний форум в окупований Крим

В тимчасово окупованому Росією Криму у четвер відкрився Ялтинський міжнародний економічний форум, на який приїхали також політики з європейських країн.

Як відзначає ТАСС, у цьогорічному форумі візьмуть участь представники 60 країн – майже три тисячі осіб.

Скільки політиків з країн ЄС прибули на анексований півострів, наразі не відомо. Раніше організатори форуму анонсували приїзд великої делегації з Німеччини та Австрії, а також участь делегатів з Італії та Греції.

Крім того, на форум приїхала велика делегація з Сирії – 70 осіб.

На відкритті форуму виступив німецький депутат Маркус Фронмайєр, який представляє ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини". Він заявив, що зараз "дуже важкий час, багато конфліктів", і саме тому "дуже важливо обмінюватися думками і позиціями".

З промовою виступив також віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Фіммер. Він закликав відмовитися від санкцій проти Росії.

Відповідно до українського законодавства, в разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в'їзд в Україну їм не дозволяється, і ухвалюється рішення про заборону в'їзду в Україну.

Крім того, порушення порядку в'їзду до тимчасово окупованої АР Крим через закриті урядом України пункти пропуску передбачає кримінальну або адміністративну відповідальність залежно від обставин.