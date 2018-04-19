Европейские политики приехали на экономический форум в оккупированный Крым

Во временно оккупированном Россией Крыму в четверг открылся Ялтинский международный экономический форум, на который приехали также политики из европейских стран.

Как отмечает ТАСС, в нынешнем форуме примут участие представители 60 стран - почти три тысячи человек.

Сколько политиков из стран ЕС прибыли на аннексированный полуостров, пока неизвестно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.

Кроме того, на форум приехала большая делегация из Сирии - 70 человек.

На открытии форума выступил немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию "Альтернатива для Германии". Он заявил, что сейчас "очень трудное время, много конфликтов", и именно поэтому "очень важно обмениваться мнениями и позициями".

С речью выступил также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер. Он призвал отказаться от санкций против России.

Согласно украинскому законодательству, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

Кроме того, нарушение порядка въезда во временно оккупированную АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска предусматривает уголовную или административную ответственность в зависимости от обстоятельств.