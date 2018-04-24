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Трамп розповів про переговори з лідером КНДР: Кім Чен Ин - "відкритий і порядний"

Вівторок, 24 квітня 2018, 19:18

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин веде себе дуже відкрито і порядно в питаннях підготовки запланованої зустрічі з представниками США на найвищому рівні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

"Нам прямо сказали, що вони хотіли б провести зустрічі якнайшвидше, і ми вважаємо, що це відмінна річ для світу", - сказав Трамп журналістам під час зустрічі з президетом Франції Еммануелем Макроном в Білому домі.

"У нас дуже хороші дискусії. Кім Чен Ин, він дійсно був дуже відкритим, і я думаю, дуже порядним, судячи з усього, що ми бачимо сьогодні", - додав Трамп.

Трамп додав, що він може зустрітися з Кімом в кінці травня або в червні.

Північнокорейський лідер раніше заявив про припинення випробувань ядерної зброї і запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Кандидат на посаду держсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео зустрічався з Кім Чен Ином для обговорення можливої зустрічі лідерів двох країн.

Разом з тим Трамп висловив сподівання на плідну зустріч з з північнокорейським лідером, однак попередив, що піде з зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. США наполягають, що Північна Корея повинна зробити перші кроки щодо ядерного роззброєння.

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Трамп США
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