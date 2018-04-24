Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Сийярто уже ждет третьего "ножа в спину" от Украины

Генсек Совета Европы не видит проблем в поздравлении Путина без упоминания о Крыме

Ягланд: меня ужасает возможность исключения России из Совета Европы

Ивано-Франковск получил Приз Европы в Страсбурге






Трамп рассказал о переговорах с лидером КНДР: Ким Чен Ын - "открытый и порядочный"

Вторник, 24 апреля 2018, 19:18

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ведет себя очень открыто и порядочно в вопросах подготовки запланированной встречи с представителями США на высшем уровне.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

"Нам прямо сказали, что они хотели провести встречи как можно быстрее, и мы считаем, что это отличная вещь для мира", - сказал Трамп журналистам во время встречи с президетом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

"У нас очень хорошие дискуссии. Ким Чен Ын, он действительно был очень открытым, и я думаю, очень порядочным, судя по всему, что мы видим сегодня", - добавил Трамп.

Трамп добавил, что он может встретиться с Кимом в конце мая или в июне.

Северокорейский лидер ранее заявил о прекращении испытаний ядерного оружия и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.

Трамп заявлял, что может встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. Вместе с тем Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с северокорейским лидером, однако предупредил, что уйдет со встречи, если она покажется ему не результативной.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. США настаивают, что Северная Корея должна сделать первые шаги по ядерному разоружению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп США
Читайте также
Германия: КНДР должна предпринять конкретные шаги для денуклеаризации
В ЕС считают позитивом заявление КНДР об остановке ядерных испытаний
В США призвали надавить на КНДР накануне саммита Трампа с Ким Чен Ыном
Макрон и Меркель будут просить Трампа не выходить из соглашения с Ираном
ЕС расширил персональные санкции против Северной Кореи