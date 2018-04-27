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Сийярто: Проведение встречи Украина-НАТО на саммите зависит от Киева






Столтенберг побеседовал с Сийярто о блокировке Будапештом встреч Украина-НАТО

Пятница, 27 апреля 2018, 19:18

Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с главой МИД Венгрии Питер Сийярто о блокировке Будапештом встреч Украина-НАТО на высоком уровне.

Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы говорили о возможности проведения встречи Украина-НАТО на саммите", - сказал Столтенберг.

"Мы знаем о разногласиях между Венгрией и Украиной, которые сделали невозможным проведение встречи на министерском уровне", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что Венгрия является ценным членом НАТО, который делает вклад в коллективную безопасность, а Украина – близким партнером, которому НАТО стремится оказывать поддержку.

"Поэтому я верю и призываю Украину и Венгрию решить противоречия как можно скорее" - заявил Столтенберг.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии заявил, что проведение встречи Украина-НАТО на саммите зависит исключительно от Украины.

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