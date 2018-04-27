Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава МЗС Угорщини закликав Київ "припинити фейкову пропаганду"

Сійярто: Проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить від Києва

Столтенберг розповів про рекордну швидкість прибуття Помпео на зустріч НАТО

ЄС, США та Канада провели спільну кібероперацію проти медіа ІДІЛ






Сійярто: Проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить від Києва

П'ятниця, 27 квітня 2018, 15:22

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що те, чи відбудеться Комісія Україна-НАТО на найвищому рівні, залежить від України.

Про це він заявив у кулуарах зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я дав чітко зрозуміти, що те, чи відбудеться зустріч НАТО-Україна на саміті, залежить лише від України", - заявив Сійярто.

"Якщо український уряд поверне порушені права угорців, ми не будемо проти засідання комісії", - заявив він.

Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Детальніше про останні події в угорсько-українських відносинах читайте в статті "Сокира мовної війни: Угорщина та Україна не мають втратити шанс на перемир’я".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Мова освіти Угорщина
Читайте також
Сійярто вже чекає третього "ножа в спину" від України
Україна і Угорщина мають якомога швидше вирішити "мовну" суперечку – Столтенберг
Угорщина скаржиться на міжнародний тиск через блокування діалогу НАТО-Україна
Пристайко: у НАТО до останнього моменту готували заблоковане Угорщиною засідання