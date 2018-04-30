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Макрон после разговора с Путиным: Иран не должен обладать ядерным оружием

Понедельник, 30 апреля 2018, 17:01

Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, от этого зависит стабильность в регионе.

Об этом написал в своем Twitter президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Макрон разместил также короткий видозапис начала разговора.

"Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения положения дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии", - написал французский президент.

Напомним, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта.

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Иран Макрон Путин
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