Макрон после разговора с Путиным: Иран не должен обладать ядерным оружием

Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, от этого зависит стабильность в регионе.

Об этом написал в своем Twitter президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Макрон разместил также короткий видозапис начала разговора.

"Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения положения дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии", - написал французский президент.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 квітня 2018 р.

Напомним, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта.