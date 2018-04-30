В Польше неизвестные напали на активистов, которые восстанавливали украинские памятки

Украинцы в Польше просят наказать виновных в попытке нападения на участников лагеря общества "Магурич", которые восстанавливали старое греко-католическое кладбище в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства.

Об этом сообщает украинский еженедельник в Польше "Наше слово".

Попытка нападения на лагерь произошло в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута (гмина Нароль Любачивского уезда Подкарпатского воеводства).

Нападавшие прибыли на старое кладбище, где расположился лагерь, и угрожали его участникам, сообщила волонтер и преподаватель д-р Ольга Соляр.

Помимо прочего, выкрикивали: "Wyp ... ać na Ukrainę" (вульгарно - "Убирайтесь в Украину"), обвиняли участников лагеря в восстановлении могил УПА.

На вызов приехала полиция с Нароля. Задержали 5 человек, все были нетрезвые.

Объединение украинцев в Польше (ОУП) выступило с заявлением, в котором выражает надежду на то, что нападавшие на членов лагеря "Магурич" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"Нападение на лагерь общества "Магурич" в селе Старая Гута считаем следствием проявлений враждебности и агрессии ко всему, что есть украинское, которые применяют в среде крайне правых. А также это является следствием недостаточной реакции органов государственной власти Республики Польша на аналогичные случаи, произошедшие в Польше за последние годы ", - говорится в заявлении организации.

ОУП сообщает, что в этом году 3 июня в Перемышле состоится (как и каждый год) Пикулицкое церковное шествие. Учитывая случаи агрессии в отношении украинцев и их мероприятий, есть опасения, что во время этого события планируются новые провокации, говорится в заявлении.