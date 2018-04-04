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Выводы ОЗХО об отравлении в Солсбери будут известны на следующей неделе

Среда, 04 апреля 2018, 18:06
Версия для печати Комментарии

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджу сообщил, что результаты анализа проб токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, ожидаются в начале следующей недели.

Об этом сообщает Bloomberg.

ОЗХО в среду встретилась за закрытыми дверями по требованию России, чтобы обсудить отравление в Солсбери. Результаты технической оценки инцидента, проведенной ОЗХО по запросу Британии, будут готовы на следующей неделе, сообщил в своем докладе на встрече Узюмджу.

По его словам, выводы будут направлены Великобритании, которая хочет, чтобы с отчетом ОЗХО ознакомились и другие страны.

На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что "по сути ОЗХО ответила только на один вопрос".

ЕС настаивает, что Россия должна сотрудничать с расследованием отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия.

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