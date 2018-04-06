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Британія відмовила у видачі візи племінниці Скрипаля – BBC

П'ятниця, 06 квітня 2018, 19:10
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Російська служба BBC із повідомила, що британська влада відмовила у видачі візи племінниці отруєного у Британії Сергія Скрипаля.

Про те, що Вікторію Скрипаль не пустять до Великої Британії, дипломатичному оглядачеві BBC Джеймсу Ландейлу розповіло джерело в уряді.

"Судячи з усього, Росія використовує Вікторію як пішака. Якщо вона потрапила під вплив Кремля чи Кремль її до чогось примушує, вона теж стала жертвою", - розповів співрозмовник.

У четвер російське телебачення розповсюдило аудіозапис телефонної розмови Вікторії Скрипаль з її двоюрідною сестрою Юлією, дочкою Сергія Скрипаля, яка теж постраждала при отруєнні в Солсбері.

На записі чутно, як, імовірно, Вікторія Скрипаль повідомляє про намір приїхати до Великої Британії, якщо зможе отримати візу.

4 квітня Вікторія Скрипаль повідомляла, що перебуває в Москві і чекає на візу. "Вчора мене попросили залишитися в Москві, щоб сьогодні отримати візу. Ми стояли біля посольства Великої Британії і чекали дзвінка, але сьогодні паспорт з візою я не отримала", - сказала вона тоді.

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