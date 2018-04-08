РФ вимагає від Британії видачі "кримінальних фінансів"

Неділя, 08 квітня 2018, 18:37

Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка в заявив, що Британія повинна повернути РФ конфісковані капітали, що належать кільком десяткам росіян, які переховуються на території Королівства.

Як повідомляє Комерсант, про це він заявив в великому інтернвью на каналі НТВ.

"З 2002 року до Великобританії нами направлені запити про видачу 61 особи, які звинувачуються або вже засуджені в Росії за скоєння економічних пре надходжень. Причому сума збитку становить більш, ніж 0,5 трлн руб. Це тільки прямі збитки. Масштаб виведених за кордон коштів значно вище ", - заявив він.

За словами генпрокурора, багатьом фігурантам російських кримінальних справ "буде дуже важко" пояснити походження своїх коштів після прийнятого в минулому році "Акту про кримінальні фінансах" (Criminal Finance Act). Відповідно до цього закону британська влада мають право вимагати пояснити походження будь-яких сум понад £ 50 тис. ($ 70 тис.) І конфісковувати сумнівні засоби, якщо не отримають достатніх пояснень.

"Ми сподіваємося, що цей закон буде застосовуватися владою Великобританії відповідно до норм цивілізованої держави, а не за принципом" грабуй награбоване. Тобто вкрали в Росії, тепер Великобританія забере все в свій бюджет. Злочинців можуть залишити собі, а гроші поверніть - це гроші наші ", - зазначив російський генпрокурор.

Нагадаємо, Британія має намір детально вивчити активи в країні, що належать російським олігархам і чиновникам. У разі, якщо власник активів не зможе прояснити походження коштів на їх покупку, активи будуть конфісковані.