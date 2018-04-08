Найти
АКТУАЛЬНО

Венгерские выборы: явка может стать рекордной

Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Четверть немецких исламистов уже подали заявления на получение статуса беженца

В Венгрии начались парламентские выборы

Авария в Босфоре: появилось видео, как мальтийское судно протаранило историческую виллу

Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"

Нападение в Мюнстере совершил немец с расстройством психики, вероятность теракта падает






РФ требует от Британии выдачи "криминальных финансов"

Воскресенье, 08 апреля 2018, 18:37
Версия для печати Комментарии

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в заявил, что Британия обязана вернуть РФ конфискованные капиталы, принадлежащие нескольким десяткам россиян, скрывающихся на территории Королевства.

Как сообщает КоммерсантЪ, об этом он заявил в большом интернвью на канале НТВ.

"С 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических пре ступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем 0,5 трлн руб. Это только прямой ущерб. Масштаб выведенных за границу средств значительно выше",- заявил он.

По словам генпрокурора, многим фигурантам российских уголовных дел "будет весьма затруднительно" объяснить происхождение своих средств после принятого в прошлом году "Акта о криминальных финансах" (Criminal Finance Act). В соответствии с этим законом британские власти имеют право требовать объяснить происхождения любых сумм свыше £50 тыс. ($70 тыс.) и конфисковывать сомнительные средства, если не получат достаточных объяснений.

"Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните — это деньги наши ",— отметил российский генпрокурор.

Напомним, Британия намерена детально изучить активы в стране, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:37
РФ требует от Британии выдачи "криминальных финансов"
18:05
Трамп о Сирии: Россия и Иран заплатят большую цену
16:39
Чехия: растет уровень поддержки оппозиционных партий
16:11
Сербский министр: Косово запрещают обсуждать идею раздела территории
15:32
Венгерские выборы: явка может стать рекордной
14:45
Транспортная забастовка во Франции: премьер обещает проявить твердость
14:11
Польские министры вернут полученные в прошлом году премии
13:44
Четверть немецких исламистов уже подали заявления на получение статуса беженца
12:45
Климкин: За атаку в Сирии должны ответить преступники и те, кто их поддерживает
12:35
Трамп призвал Китай "положить конец нечесной торговле"
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
"Голос Америки"

Наказание для ближайшего круга Путина: что известно о новых санкциях США

Путин использует доверенных олигархов для содержания его незаконных доходов. Он ценит деньги больше, чем человеческая жизнь, эти действия могут быть мощным посланием ... Экономика России не испытывает большой удар, однако российский олигархический класс начнет волноваться, особенно за счет включения в перечень Дерипаски, Вексельберг и их бизнес интересов (укр).

Борис Зайцев, для Европейской правды

Перезагрузка Словакии: почему отставка премьера не остановила протесты

Первая апрельская акция "За порядочную Словакию" показала, что протестный потенциал не снижается. Политический кризис не удалось решить одной лишь отставкой главы правительства. Общество считает этот шаг косметическим и требует более глубокого очищения государства (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  