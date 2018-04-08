РФ требует от Британии выдачи "криминальных финансов"

Воскресенье, 08 апреля 2018, 18:37

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в заявил, что Британия обязана вернуть РФ конфискованные капиталы, принадлежащие нескольким десяткам россиян, скрывающихся на территории Королевства.

Как сообщает КоммерсантЪ, об этом он заявил в большом интернвью на канале НТВ.

"С 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических пре ступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем 0,5 трлн руб. Это только прямой ущерб. Масштаб выведенных за границу средств значительно выше",- заявил он.

По словам генпрокурора, многим фигурантам российских уголовных дел "будет весьма затруднительно" объяснить происхождение своих средств после принятого в прошлом году "Акта о криминальных финансах" (Criminal Finance Act). В соответствии с этим законом британские власти имеют право требовать объяснить происхождения любых сумм свыше £50 тыс. ($70 тыс.) и конфисковывать сомнительные средства, если не получат достаточных объяснений.

"Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните — это деньги наши ",— отметил российский генпрокурор.

Напомним, Британия намерена детально изучить активы в стране, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы.