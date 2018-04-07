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Отруєння Скрипаля: посольство РФ попросило про зустріч з главою МЗС Британії

Субота, 07 квітня 2018, 15:15
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Посольство РФ у Лондоні попросило про зустріч з главою МЗС Британії Борісом Джонсоном для обговорення ситуації навколо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.

У диппредставництві наголосили, що поточний рівень співпраці посольства з МЗС Британії незадовільний і давно назріла потреба у зустрічі посла Олександра Яковенка з міністром закордонних справ Британії Борісом Джонсоном.

"В зв’язку з цим Олександр Яковенко направив Борісу Джонсону особисту ноту. Сподіваємося на конструктивну відповідь британської сторони і розраховуємо на організацію такої зустрічі найближчим часом" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Sky News, в МЗС Британії отримали запит і згодом нададуть відповідь.

Раніше повідомлялося, що отруєний у Великій Британії колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня у британському Солсбері, відтоді вони обоє перебувають у лікарні.

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