Отруєння Скрипаля: посольство РФ попросило про зустріч з главою МЗС Британії

Субота, 07 квітня 2018, 15:15

Посольство РФ у Лондоні попросило про зустріч з главою МЗС Британії Борісом Джонсоном для обговорення ситуації навколо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.

У диппредставництві наголосили, що поточний рівень співпраці посольства з МЗС Британії незадовільний і давно назріла потреба у зустрічі посла Олександра Яковенка з міністром закордонних справ Британії Борісом Джонсоном.

"В зв’язку з цим Олександр Яковенко направив Борісу Джонсону особисту ноту. Сподіваємося на конструктивну відповідь британської сторони і розраховуємо на організацію такої зустрічі найближчим часом" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Sky News, в МЗС Британії отримали запит і згодом нададуть відповідь.

Раніше повідомлялося, що отруєний у Великій Британії колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня у британському Солсбері, відтоді вони обоє перебувають у лікарні.