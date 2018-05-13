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Парламент Каталонії з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду

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Парламент Каталонії з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду

Неділя, 13 травня 2018, 10:41

Парламент Каталонії не затвердив кандидатуру Кіма Торра на пост керівника каталонського уряду в першому раунді голосування.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Торра під час голосування у суботу ввечері не отримав абсолютної більшості голосів. За нього проголосували 66 депутатів при необхідних 68.

Під час голосування утрималися чотири депутати від партії CUP, які є прибічниками незалежності Каталонії.

Перед голосуванням Торра пообіцяв у разі обрання на посаду "працювати без відпочинку" для створення незалежної каталонської республіки.

Другий раунд голосування відбудеться у понеділок, 14 травня. Цього разу для обрання Торрі буде достатньо простої більшості голосів.

Якщо до 22 травня парламент Каталонії не визначиться з главою уряду, в регіоні пройдуть нові вибори. Прихильники незалежності побоюються, що в такому випадку вони втратять більшість в парламенті.

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Каталонія
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