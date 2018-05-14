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Германия намерена тратить на оборону 1,5% от ВВП к 2025 году

Понедельник, 14 мая 2018, 19:15

Германия планирует тратить на оборону 1,5% от ВВП до 2025 года несмотря на требование НАТО тратить 2%.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Handelsblatt.

По словам фон дер Ляйен, до саммита НАТО правительство намерено раскрыть детали относительно увеличения расходов на оборону. В частности, планируется, что к 2025 году Германия будет тратить на оборону 1,5% от ВВП. Сейчас оборонные расходы составляют 1,24%.

Таким образом, в целом расходы на оборону вырастут с 37 миллиардов евро в 2017 году до почти 50 миллиардов в 2025 году.

Это означает, что Германия не выполнит цель НАТО достичь расходов в размере 2% от ВВП до 2024 года. Этого требуют от европейских союзников и США.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает цель по 2% на оборону, однако избегает прогнозов, когда эта цель может быть достигнута.

НАТО решил увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП на саммите в Уэльсе в 2014 году после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

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