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Принц Гарри женилс на актрисе Меган Маркл

Суббота, 19 мая 2018, 14:43

В Британии в часовне святого Георгия Виндзорского замка состоялась церемония венчания принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Трансляцию королевской свадьбы ведет BBC.

Примерно в полдень невеста прибыла к часовне святого Георгия, где ее уже ждал жених вместе с шафером принцем Уильямом.

 
фото ВВС

В целом же первые гости к часовне начали прибывать с самого утра. Одной из последних прибыла королева Елизавета ІІ с мужем, принцем Филиппом.

Меган Маркл стала первой королевской невестой, которая половину пути к алтарю прошла самостоятельно.

 

На полпути невесту встретил будущий свекр, принц Чарльз, который подвел ее к алтарю и принцу Гарри. Родной отец невесты не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья.

 

Сама церемония началась на 6 минут позже запланированного. Наконец, около 12.40 пара обменялась кольцами и принесла свадебные клятвы.

 
фото Reuters

Как сообщалось, принц Гарри и его жена Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.

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