Принц Гарри женилс на актрисе Меган Маркл
В Британии в часовне святого Георгия Виндзорского замка состоялась церемония венчания принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.
Трансляцию королевской свадьбы ведет BBC.
Примерно в полдень невеста прибыла к часовне святого Георгия, где ее уже ждал жених вместе с шафером принцем Уильямом.
В целом же первые гости к часовне начали прибывать с самого утра. Одной из последних прибыла королева Елизавета ІІ с мужем, принцем Филиппом.
Меган Маркл стала первой королевской невестой, которая половину пути к алтарю прошла самостоятельно.
На полпути невесту встретил будущий свекр, принц Чарльз, который подвел ее к алтарю и принцу Гарри. Родной отец невесты не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья.
Сама церемония началась на 6 минут позже запланированного. Наконец, около 12.40 пара обменялась кольцами и принесла свадебные клятвы.
Как сообщалось, принц Гарри и его жена Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.