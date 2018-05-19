Принц Гарри женилс на актрисе Меган Маркл

В Британии в часовне святого Георгия Виндзорского замка состоялась церемония венчания принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Трансляцию королевской свадьбы ведет BBC.

Примерно в полдень невеста прибыла к часовне святого Георгия, где ее уже ждал жених вместе с шафером принцем Уильямом.

фото ВВС

В целом же первые гости к часовне начали прибывать с самого утра. Одной из последних прибыла королева Елизавета ІІ с мужем, принцем Филиппом.

Меган Маркл стала первой королевской невестой, которая половину пути к алтарю прошла самостоятельно.

На полпути невесту встретил будущий свекр, принц Чарльз, который подвел ее к алтарю и принцу Гарри. Родной отец невесты не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья.

Сама церемония началась на 6 минут позже запланированного. Наконец, около 12.40 пара обменялась кольцами и принесла свадебные клятвы.

фото Reuters

Как сообщалось, принц Гарри и его жена Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.