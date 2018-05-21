У Трампа возникает все больше сомнений относительно встречи с Ким Чен Ыном – СМИ

Президент США Дональд Трамп все больше обеспокоен тем, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может обернуться политической неудачей.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, Трамп проводит консультации с советниками, стоит ли брать на себя такой риск.

Как отмечается, президент США был одновременно удивлен и возмущен заявлением главного переговорщика КНДР, выпущенным в прошлую среду, о том, что страна никогда не обменяет свою способность разрабатывать ядерное оружие на экономическую помощь. Это заявление у Трампа восприняли как резкий поворот от примирительного тона последних недель.

Кроме того, Трамп звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы поинтересоваться, почему последние заявления КНДР противоречат сказанному ранее.

В то же время советники президента США обеспокоены тем, что Трамп проявил слишком большую заинтересованность в предстоящей встрече. Они также не уверены, достаточно ли осведомлен президент в деталях северокорейской ядерной программы.

Впрочем до сих пор Трамп не высказывал желание полностью отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.

Как известно, встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в Сингапуре.