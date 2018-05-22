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Немецкое издательство больше года отказывается исправить атлас с "российским" Крымом

Вторник, 22 мая 2018, 17:47

Немецкая издательская группа Mair Dumont выпустила атлас мира, обозначив Крым территорией России, и уже больше года отказывается вносить в него правки.

О неправильном указании принадлежности украинского полуострова в атласе в Facebook сообщил пользователь Сергей Каменский.

 
Фото с Facebook-страницы Sergii Kamenskyi

Активист украинской общины Александр Снидалов в свою очередь сообщил, что подобный атлас, изданный путеводителем Marco Polo этой же издательской группы, пытались изъять из продажи еще в прошлом году. Однако в ответ издательство ответило, что печатает ситуацию в атласе "де-факто", то есть отмечают, что Крым контролируется Россией.

Впоследствии издательство все-таки изъяло спорный атлас из продажи и переиздало его с обозначенным украинским Крымом.

Что касается атласа Mair Dumont, о котором пишет Каменский, то украинское генконсульство в Мюнхене занимается этим делом больше года. Консул Дмитрий Шевченко сообщил, что уже были и письма, и встречи с руководством издательства.

"То есть это не та ситуация, когда они что-то делают просто по ошибке, без понимания ситуации. Они все понимают, но то, что Крым надо обозначать российским - это их принципиальная позиция. Нам обещали поддержку в правительстве Баден-Вюртемберга, в мэрии Остфильдерна (город-побратим Полтавы), но их возможности тоже ограничены, ведь это частная компания", - отметил дипломат.

Шевченко также призвал отправлять жалобы в магазины издательства, чтобы заставить его изменить свою позицию.

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Крым
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