В результате взрыва в афганском Кандагаре погибли 16 человек

Десятки человек пострадали в результате взрыва в южном афганском городе Кандагар во вторник.

Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица сначала заявляли, что взрыв был вызван бомбой, которой начинили микроавтобус. Однако впоследствии уточнили, что взрывчатые вещества содержались в двух контейнерах, которые хранились в районе мастерских механиков.

Глава госпиталя Мирваис в Кандагаре Нематулла Барак сообщил о 16 погибших и 38 раненых, включая детей. Число жертв может быть и выше, поскольку на месте взрыва продолжают работать медики.

Последствия взрыва фото: reuters

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за теракт.

С начала года в Афганистане произошел целый ряд терактов, в результате которых погибли сотни людей. Многие нападений произошли в Кабуле, но провинциальные города также становились объектами атак в то время, как радикальная группировка "Талибан" активизировало действия по всей стране.

Провинция Кандагар, расположенная на границе с Пакистаном, является крупным центром выращивания опиума и оплотом талибов. В последнее время город считался относительно безопасным.