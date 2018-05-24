Дело MH17 входит в новую фазу - международная следственная группа

Расследование дела о сбитии малайзийского "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году переходит на новый этап, который заключается в установлении ответственных в катастрофе.

Об этом заявил на пресс-конференции Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы по расследованию (JIT).

Следствие установило, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

"Несколько недель назад мы попросили Россию предоставить информацию о 53-й бригаде и делали это в начале расследования. Мы просили предоставить всю важную информацию, которую они имеют, однако они этого не сделали. Тот факт, что мы сейчас просим предоставить эту информацию, свидетельствует о том, что мы входим в новую фазу расследования", - сказал Вестербеке.

По его словам, этот этап приводит к людям, которые несут ответственность за атаку на самолет.

"Мы приближаемся к выявлению преступников. Воспринимайте это как призыв к следующему этапу", - добавил Вестербеке.

Российская Федерация настаивает, что те, кто предоставили для использования ракетный комплекс "Бук", не имели умысла сбивать именно гражданский самолет.