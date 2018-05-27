Ким Чен Ын и Трамп подтвердили готовность к саммиту в Сингапуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность к "полной" денуклеаризации корейского полуострова и к запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле после переговоров с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне на межкорейской границе, передает Reuters.

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп дал понять, что подготовка к саммиту 12 июня с Кимом успешно продолжается, несмотря на предыдущее заявление об отмене встречи.

Мун и Ким провели неожиданную встречу в субботу, подтвердив, что саммит Северной Кореи и США должен быть проведен.

"Ким и я согласились, что саммит 12 июня должен быть проведен очень успешно, и что нашоме стремление к денуклеаризации корейского полуострова и вечного режима мира не должен быть остановлен", - сказал Мун.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на фоне неуверенности относительно проведения исторического саммита между КНДР и США. 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шанс на его проведение.