Польша: в "семейный" спор Украины и Венгрии должен вмешаться генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может помочь решить спор между Киевом и Будапештом, в результате которого Венгрия пытается заблокировать сотрудничество Украины с Альянсом.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Рolsatnews.

"Это спор в кругу семьи. Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", – сказал Чапутович.

Он отметил, что обсудил эту проблему несколько дней назад с венгерским коллегой Петером Сиярто и 29 мая поговорит об этом с главой украинского Министерства иностранных дел Павлом Климкиным.

Как сообщалось, Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. Столтенберг уже призвал страны к скорейшему разрешению спора.

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы в сотрудничестве с Украиной.

О деталях венгерского ультиматума и об ответе НАТО на него читайте в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной".