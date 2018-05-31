Україна хоче отримати летальну зброю з країн ЄС за прикладом США

У Генеральному штабі Збройних сил України очікують, що після США летальну зброю Україні нададуть країни-члени Євросоюзу.

Про це заявив т.в.о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Валентин Левчик, пише УНІАН.

"Цілком логічно з нашого боку розглядати, що приклад США стане в гарній нагоді і спонукатиме чи сприятиме тому, що відповідні країни-члени ЄС теж приймуть рішення щодо надання летальної зброї", - сказав він.

"Так, ми цього очікуємо і сподіваємося на це, тому що це дійсно нам потрібно", - додав військовий.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення $350 мільйонів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії. Києву уже передали американські протитанкові ракетні комплекси Javelin та іншу техніку.

На початку травня комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", який передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 мільйонів.

Україна 2018 року уже отримала від США, Литви, Великої Британії і Канади летальної зброї та інших військових засобів на суму в понад $45 мільйонів. Як відомо, Литва стала першою державою-членом НАТО і ЄС, яка вирішила постачати Україні елементи летальної зброї.