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Украина хочет получить летальное оружие из стран ЕС по примеру США

Четверг, 31 мая 2018, 15:54

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ожидают, что после США летальную оружие Украине предоставят страны-члены Евросоюза.

Об этом заявил в.и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валентин Левчик, пишет УНИАН.

"Совершенно логично с нашей стороны рассматривать, что пример США хорошо пригодится и будет способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС примут решение относительно предоставления летального оружия", - сказал он.

"Да, мы этого ждем и надеемся на это, потому что это действительно нам нужно", - добавил военный.

Как известно, оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает выделение $350 миллионов для предоставления помощи Украине и мер по противостоянию российской агрессии. Киеву уже передали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и другую технику.

В начале мая комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предусматривает предоставление Украине помощи в сфере безопасности на $250 миллионов.

Украина в 2018 году уже получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств на сумму более $45 миллионов. Как известно, Литва стала первым государством-членом НАТО и ЕС, которая решила поставлять Украине элементы летального оружия.

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Евросоюз Украина
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