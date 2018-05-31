В Италии популисты достигли соглашения о формировании правительства

Лидеры итальянского популистского "Движения 5 звезд" и националистической "Лиги" договорились о формировании коалиционного правительства, в котором малоизвестный профессор экономики Джованни Триа займет пост министра экономики, а премьером станет профессор права Джузеппе Конте.

Об этом сообщили источники из двух партий, пишет Reuters.

Лидеры двух партий заявили после переговоров в четверг, что "достигли соглашения для правительства "Лига"-"Движение 5 звезд" с Джузеппе Конте на посту премьер-министра".

Первая попытка этих политсил сформировать правительство провалилась после того, как президент Италии отказался утверждать кандидатуру евроскептика Паоло Савоны на должность министра финансов.

По данным собеседников, Савона возглавит Министерство европейских дел, а Энцо Моаверо Миланези, бывший министр дел ЕС, станет министром иностранных дел.

Джузеппе Конте, которому обе партии предлагали на должность премьер-министра, в воскресенье отказался от своего мандата, однако участвовал в последних переговорах в Риме в четверг.