Росія просить у НАТО дані про знищення чеських запасів "Новічка"

Росія поцікавилась у НАТО, хто фіксував знищення запасів нервово-паралітичної речовини "Новічок" у Чехії.

Про це у п’ятницю заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан стверджує, що на території країни в невеликих кількостях виготовляли нервово-паралітичну речовину сімейства "Новічок", якою у Британії отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку. Після випробування речовину було знищено.

"Сказали, що засіб на території Чехії було знищено. Хто фіксував це? Все-таки є відповідні експерти. Як це було задокументовано? Ці всі питання, зокрема, до НАТО, залишаються, не просто залишаються, сьогодні вони були поставлені. І на них треба відповідати", - заявила Захарова.

Захарова підкреслила, що Москва чекає від НАТО офіційної відповіді, які ще країни Альянсу займаються дослідженнями речовин цього типу.

"А що НАТО? Північноатлантичний альянс не знав, що буквально рік тому на території Чехії синтезувався "Новічок" ? Ви в це вірите... Звичайно, в Північноатлантичному альянсі не просто знали. А ось тепер хороший питання - хто і як, і на якому рівні брав участь в круванні цих програм з боку НАТО ... "- додала представник російського МЗС.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що Сергія Скрипаля та його доньку Юлію міг отруїти 54-річний колишній шпигун ФСБ з позивним "Гордон".

Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.