Россия просит у НАТО данные об уничтожении чешских запасов "Новичка"

Россия поинтересовалась у НАТО, кто фиксировал уничтожение запасов нервно-паралитического вещества "Новичок" в Чехии.

Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан утверждает, что на территории страны в небольших количествах изготавливали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок", которым в Британии отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. После испытания вещество было уничтожено.

"Сказали, что средство на территории Чехии было уничтожено. Кто фиксировал это? Все-таки есть соответствующие эксперты. Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать", — заявила Захарова.

Захарова подчеркнула, что Москва ждет от НАТО официального ответа, какие еще страны Альянса занимаются исследованиями веществ этого типа.

"А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался "Новичок"? Вы в это верите… Конечно, в Североатлантическом альянсе не просто знали. А вот теперь хороший вопрос — кто и как, и на каком уровне участвовал в курировании этих программ со стороны НАТО…", - добавила представитель российского МИД.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон".

Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.