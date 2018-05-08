ЄС 14 травня введе санкції проти відповідальних за "вибори" в Криму – ЗМІ

Євросоюз 14 травня планує розширити санкційний список, до якого включені особи, причетні до посягання на суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело в інституціях ЄС.

Очікується, що рішення буде ухвалене без обговорення.

"Сьогодні проект рішення про розширення санкційного списку внесено до Ради ЄС. Планується, що воно буде затверджене у понеділок", - розповів співрозмовник агентства.

Зокрема, йдеться про п’ятьох осіб, які брали участь в організації та проведенні протиправних виборів президента РФ на території тимчасового окупованої території АР Крим.

Як відомо, нині обмежувальні заходи ЄС, які включають візові заборони та заморожування активів, застосовані проти 150 осіб та 38 установ, що відповідальні за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

До списку входять, зокрема, й наближені до режиму Володимира Путіна особи, включаючи високопосадовців центральних органів влади та олігархів.