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ЕС 14 мая введут санкции против ответственных за "выборы" в Крыму – СМИ

Вторник, 8 мая 2018, 13:38

Евросоюз 14 мая планирует расширить санкционный список, в который включены лица, причастные к посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Ожидается, что решение будет принято без обсуждения.

"Сегодня проект решения о расширении санкционного списка внесен в Совет ЕС. Планируется, что оно будет утверждено в понедельник", - рассказал собеседник агентства.

В частности, речь идет о пяти лицах, принимавших участие в организации и проведении противоправных выборов президента РФ на территории временного оккупированной территории АР Крым.

Как известно, в настоящее время ограничительные меры ЕС, которые включают визовые запреты и замораживание активов, применены против 150 человек и 38 учреждений, ответственные за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В список входят, в частности, и приближенные к режиму Владимира Путина лица, включая высокопоставленных центральных органов власти и олигархов.

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