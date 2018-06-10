Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на исторический саммит с Трампом
Воскресенье, 10 июня 2018, 10:28
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где запланирован саммит между Пхеньяном и Вашингтоном на высшем уровне.
Об этом пишет The Straits Times.
Северокорейский лидер прибыл на самолете китайских авиалиний. Дороги в районе аэропорта Чанги были заблокированы.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.
Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.
США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.
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