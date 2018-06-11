Безвізом з ЄС за перший рік скористалися 555 тисяч громадян України

За рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу прослідувало майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

"Певний "ажіотаж" серед бажаючих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 90 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив вже 32,5 тисячі осіб. З настанням літа, тобто періоду активних відпусток та мандрівок, очікуєтеся знову збільшення пасажиропотоку", - йдеться у повідомленні.

Найбільше українців обирають авіаційні шляхи для подорожей, найменше – морем. Своєрідним "вікном до Європи" для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік мандрівників з України до країн ЄС через словацький кордон.

"Черги у пунктах пропуску мають періодичний характер і пов’язані зі святами, періодом відпусток, масовими міжнародними заходами, а також сезонними роботами за кордоном та малим прикордонним рухом", - відзначають у ДПСУ.

Крім того, останнім часом на кордоні з ЄС черги утворюються з вини власників авто на "євробляхах" і так-званих пересічників, які упродовж доби можуть по декілька разів перетинати кордон.

ДПСУ повідомляє, що виконала всі визначені завдання, передбачені Планом лібералізації. Зокрема було обладнано всі авіаційні, міжнародні й міждержавні пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС автоматизованими робочими місцями з функцією біометричного контролю, що дає змогу зчитувати та автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.