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Deutsche Welle вибачилась за слова про "громадянську війну" в Україні

Вівторок, 12 червня 2018, 10:43

Англомовна редакція Deutsche Welle вибачилась за слова про "громадянську війну" в Україні у своїй статті та виправила хибне формулювання у матеріалі.

Як повідомлялось, стаття вийшла  11 червня на англомовній версії Deutsche Welle і присвячена вчорашній зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки у Берліні. У тексті статті агресія РФ проти України називається "громадянської війною".

МЗС України звернулось до редакції з вимогою виправити текст відповідно до міжнародного законодавства.

Редакція DW опублікувала вибачення у своєму акаунті в Twitter. "Ми просимо вибачення за те, що ця стаття не відповідала нашим редакційним стандартам - ми відповідно змінили текст. Дякуємо, що привернули до цього нашу увагу", - зазначили представники Deutsche Welle.

У виправленій версії статті замість "громадянської війни" в Україні тепер йдеться про "конфлікт на Сході України".

 

Однак у Twitter-повідомленні, опублікованому 12 годин тому, неправильне формулювання не виправили. У короткому підписі до зазначеної статті досі йдеться про "громадянську війну".

 

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