Англомовна редакція Deutsche Welle вибачилась за слова про "громадянську війну" в Україні у своїй статті та виправила хибне формулювання у матеріалі.

Як повідомлялось, стаття вийшла 11 червня на англомовній версії Deutsche Welle і присвячена вчорашній зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки у Берліні. У тексті статті агресія РФ проти України називається "громадянської війною".

МЗС України звернулось до редакції з вимогою виправити текст відповідно до міжнародного законодавства.

Редакція DW опублікувала вибачення у своєму акаунті в Twitter. "Ми просимо вибачення за те, що ця стаття не відповідала нашим редакційним стандартам - ми відповідно змінили текст. Дякуємо, що привернули до цього нашу увагу", - зазначили представники Deutsche Welle.

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention.