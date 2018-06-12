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Deutsche Welle извинилась за слова о "гражданской войне" в Украине

Вторник, 12 июня 2018, 10:43

Англоязычная редакция Deutsche Welle извинилась за слова о "гражданской войне" в Украине в своей статье и исправила ошибочную формулировку в материале.

Как сообщалось, статья вышла 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle и посвящена вчерашней встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В тексте статьи агрессия РФ против Украины называется "гражданской войной".

МИД Украины обратилось в редакцию с требованием исправить текст в соответствии с международным законодательством.

Редакция DW опубликовала извинения в своем аккаунте в Twitter. "Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - отметили представители Deutsche Welle.

В исправленной версии статьи вместо "войны" в Украине теперь речь идет о "конфликте на Востоке Украины".

 

Однако в Twitter-сообщении, опубликованном 12 часов назад, неправильную формулировку не исправили. В короткой подписи к указанной статье до сих пор речь идет о "гражданской войне".

 

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