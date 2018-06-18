У Канаді хочуть передати Україні летальну зброю, що призначалася для курдів

Представники Консервативної партії Канади запропонували передати Києву партію летальної зброї на 9,5 мільйона доларів.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Це – снайперські гвинтівки, приціли, кулемети "С6", які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети "Карл Густав", міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення", - розповів депутат Палати громад Канади Джеймс Безан.

Ця зброя, яка була прийнята на озброєння і розроблена у другій половині ХХ століття, спочатку призначалася для курдських сил в Іраку. Їх канадські військові тренували для боротьби проти екстремістського угруповання "Ісламська держава". Але рішення про передачу зброї так і не прийняли.

"Путіна провокує слабкість. І поки Україні буде не вистачати озброєння для захисту власних кордонів – Путін буде продовжувати тиснути. Тільки якщо ми надамо необхідну летальну зброю українській армії, лише тоді ми зможемо побачити, як Путін прибирає свої сили з Донбасу", – вважає Безан.

За інформацією Міноборони України, з 2014 року ЗСУ отримали від Канади технічну допомогу на 24 мільйони доларів – це і бронежилети, і каски, і прилади нічного бачення, радіостанції, обладнання для розмінування. Одних тільки комплектів зимової форми – понад 30 тисяч.

Зараз в Україні у складі місії UNIFIER одночасно працюють понад двісті канадських інструкторів. Заняття проходять у восьми містах у різних регіонах країни. Крім штурмових підрозділів, навчають також снайперів, саперів, медиків, бійців Нацгвардії і Військової служби правопорядку. Всього за три роки роботи місії канадці підготували понад сім тисяч українських військовослужбовців.

У квітні минулого року Україна та Канада підписали домовленість про співробітництво у сфері оборони. 13 грудня Канада включила Україну у контрольний перелік країн, до яких дозволено поставки автоматичної стрілецької зброї (Automatic Firearms Country Control List).

Міністр оборони України раніше заявив, що у 2018 році Київ планує закупити антиснайперські комплекси в Канаді.