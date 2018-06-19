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Парламент Румынии меняет уголовный процесс, оппозиция говорит – чтобы скрыть коррупцию

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Парламент Румынии меняет уголовный процесс, оппозиция говорит – чтобы скрыть коррупцию

Вторник, 19 июня 2018, 09:20

Нижняя палата парламента Румынии одобрила поправки к уголовному процессу страны, которые, по мнению критиков и центристской политической оппозиции, ослабят полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.

Об этом пишет Euractiv.

Поправки, разработанные правящими социал-демократами, одобрили в ходе голосования (175/78) в ускоренном порядке. Оппозиционные группы заявляют, что планируют обжаловать их в Конституционном суде.

Согласно этому законопроекту, апелляционным судам будет запрещено осуждать человека, признанного невиновным судом низшей инстанции, если только прокурорами не будут представлены новые доказательства. Прослушка, не связанная с преступным деянием лица, находящегося под следствием, больше не будет учитываться.

Изменения также установили максимальную продолжительность уголовных расследований – до одного года, что, по мнению критиков, фактически уничтожит запутанную сеть дел о взяточничестве в стране.

Румыния – одна из наиболее коррумпированных государств Европейского Союза, и Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем с момента вступления в блок в 2007 году.

В последние годы антикоррупционные прокуроры вынесли целый ряд обвинительных приговоров законодателям, министрам и мэрам, разоблачая конфликты интересов, злоупотребление властью, мошенничество и предоставление государственных контрактов в обмен на взятки.

Читайте также интервью с главным прокурором DNA по вопросам международного сотрудничества Анкой Юрмой: "В Румынии никто не рискнет сказать антикоррупционному прокурору "ты меня огорчаешь".

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Румыния коррупция
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