Франція та Німеччина домовилися створити бюджет єврозони

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон домовилися створити бюджет єврозони.

Про це лідери країн заявили після переговорів у німецькому замку Мезеберг, повідомляє Reuters.

"Ми відкриваємо нову главу. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити використання бюджету єврозони для посилення інвестицій, а також з метою зміцнення конвергенції в зоні євро", - сказала Меркель.

Вона заявила, що реформа єврозони було найважчим питанням у їхніх з Макроном переговорах. Серед його основних тем також були обороноздатність об'єднаної Європи і рішення міграційної кризи.

Макрон сказав, що нова узгоджена спільна бюджетна сфера єврозони буде діяти з 2021 року.

Він сказав, що деталі бюджету, включаючи його суму та фінансування за рахунок національних джерел, або загальнообов'язкового податку, будуть представлені міністрами до кінця року.

Як відомо, Макрон у вересні 2017 року представив план масштабної реформи Європейського Союзу, щоб зробити його "більш інтегрованим, більш демократичним та більш конкурентоспроможним".

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