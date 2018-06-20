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Климкин отказался комментировать назначение одиозного генерала Литвина послом в Армении

Среда, 20 июня 2018, 14:42

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался комментировать президентское назначение генерал-лейтенанта Петра Литвина послом Украины в Армении.

Об этом передает УНИАН.

"О назначении посла в Армении - понятно, что поскольку это исключительная компетенция президента... Я слышал, что было сказано сегодня в Верховной раде, но мне, наверное, будет некорректно комментировать", - сказал глава МИД.

"Что касается нашей компетенции как МИД и касательно руководства посольства - это мы будем крепко держать в наших руках, не волнуйтесь", - добавил Климкин.

Петр Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 года он оставил своих бойцов под Иловайском, в результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками.

Впрочем, расследование Временной следственной комиссии Верховного совета показало, что информация о бегстве не соответствует действительности.

Его старший брат Владимир Литвин - бывший спикер Верховной рады, а средний брат Николай Литвин - генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.

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Климкин МИД
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