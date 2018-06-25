НАТО не встигне зупинити вторгнення РФ через погану логістику і бюрократію - ЗМІ

НАТО не встигне швидко перекинути війська на східний фланг в разі вторгнення Росії через погану транспортну інфраструктуру та бюрократію в Європі.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських військових.

"У НАТО є лише кістяк сил, розгорнутих у країнах-членах, які мають кордон з Росією. Силам резерву необхідно буде пройти сотні миль. І затримки - поєднання бюрократії, поганого планування і інфраструктури, що руйнується, - могли б дозволити Росії захопити територію НАТО в країнах Балтії, в той час як американське військове командування заповнювало б 17 анкет, необхідних для перетину території Німеччини і Польщі", - йдеться в статті.

Видання відзначає, що в Білому домі проводили як мінімум одну військову гру, в якій моделювалася війна з Росією в Європі, і логістичні помилки призвели до поразки НАТО.

Наприклад, Німеччина дозволяє вантажівкам з танками та іншою важкою технікою їздити по шосе тільки вночі в будні дні. Швеція, яка не є членом НАТО, але тісно співпрацює з альянсом, просить повідомляти про заплановане пересуванні військ по її території за три тижні.

Рейки на залізницях у країнах Балтії ширші західного стандарту, що означає, що потяги доведеться перезавантажувати біля кордону Польщі з Литвою. Також наголошується, що війська можуть затриматися через вузькі дороги і мости, які не здатні витримати вагу військової техніки.

"Якщо ви зможете дістатися туди через 45 днів, ви просто запізнилися на битву", - сказав генерал Стівен Шапіро, відповідальний за організацію пересування армії США в Європі.

Шапіро зазначив, що недавно йому довелося подати 17 форм для виведення військ з німецького порту Бремерхафен в пункт призначення в Польщі.

Мобільність військ в Європі стане одним з головних питань на саміті НАТО в липні.

"Ми повинні мати можливість швидко переміщати сили по Європі, коли це необхідно. НАТО інвестувало 2 млрд євро в інфраструктурні проекти за останні 4 роки, включаючи модернізацію терміналів, портів та злітно-посадкових смуг", - сказав сьогодні в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Лідери країн НАТО як очікується, також схвалять плани щодо збільшення до 30 тисяч кількості військ, які можуть протягом 30 днів бути переміщені на східні кордони у разі необхідності.

НАТО в даний час має сили швидкого реагування у 5000 військовослужбовців, які здатні до розгортання протягом 10 днів.