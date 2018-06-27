Меркель не очікує остаточної домовленості щодо біженців на саміті ЄС

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не очікує, що під час саміту ЄС, який відбудеться цього тижня, країни блоку зможуть остаточно домовитися стосовно політики надання притулку.

Про це повідомляє DW.

Два із семи пунктів політики щодо біженців досі залишаються неузгодженими, заявила вона у вівторок, 26 червня, після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає агенція dpa.

Йдеться про дискусії щодо процедури обробки заяв про надання притулку та Дублінської угоди, згідно з якою клопотання про притулок має бути розглянуте у тій країні ЄС, через яку мігрант потрапляє до Євросоюзу.

"На них нам знадобиться трохи більше часу", - заявила Меркель. Вона також ще раз відзначила важливість укладення найближчим часом дво- та кількасторонніх угод між державами стосовно шукачів притулку.

24 червня в Брюсселі відбувся неформальний саміт щодо біженців, в якому взяли участь лідери 16 з 28 країн-членів ЄС. На ньому не було вироблено конкретних рішень для розв'язання проблеми, хоча учасники зустрічі й відзначали наявність доброї волі для пошуку компромісу.

У німецькому уряді триває суперечка щодо політики надання притулку. Зеєгофер погодився дати канцлерці Ангелі Меркель час до кінця червня для пошуку загальноєвропейського рішення у міграційній суперечці.