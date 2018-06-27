Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС: переговоры о членстве с Турцией зашли в тупик

Страны ЕС отложили на год старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией

Ягланд заявил, что его не остановит отказ Кремля освободить Сенцова

На саммите ЕС не будет вето на продление санкций против России – премьер Дании






Меркель не ожидает окончательной договоренности по беженцах на саммите ЕС

Среда, 27 июня 2018, 07:38

Канцлер Германии Ангела Меркель не ожидает, что во время саммита ЕС, который состоится на этой неделе, страны блока смогут окончательно договориться относительно политики предоставления убежища.

Об этом сообщает DW.

Два из семи пунктов политики в отношении беженцев до сих пор остаются несогласованными, заявила она во вторник, 26 июня, после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает агентство dpa.

Речь идет о дискуссии относительно процедуры обработки заявлений о предоставлении убежища и Дублинского соглашения, согласно которому ходатайство об убежище должно быть рассмотрено в той стране ЕС, через которую мигрант попадает в Евросоюз.

"На них нам понадобится немного больше времени", - заявила Меркель. Она также еще раз отметила важность заключения в ближайшее время двух- и многосторонних соглашений между государствами в отношении лиц, ищущих убежища.

24 июня в Брюсселе состоялся неформальный саммит по беженцах, в котором приняли участие лидеры 16 из 28 стран-членов ЕС. На нем не было выработано конкретных решений для решения проблемы, хотя участники встречи и отмечали наличие доброй воли для поиска компромисса.

В немецком правительстве продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Зеегофер согласился дать канцлеру Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мигранты Меркель
powered by lun.ua
Читайте также
Мальта примет корабль Lifeline с мигрантами, от которого отказалась Италия
Мальта может принять корабль Lifeline с мигрантами
Миграционный кризис: Австрия проведет учения на границе со Словенией
Испания отказывается принимать спасательное судно Lifeline с 234 мигрантами
Глава МВД Италии приехал в Ливию и договаривается о центрах для мигрантов