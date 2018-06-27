Меркель не ожидает окончательной договоренности по беженцах на саммите ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель не ожидает, что во время саммита ЕС, который состоится на этой неделе, страны блока смогут окончательно договориться относительно политики предоставления убежища.

Об этом сообщает DW.

Два из семи пунктов политики в отношении беженцев до сих пор остаются несогласованными, заявила она во вторник, 26 июня, после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает агентство dpa.

Речь идет о дискуссии относительно процедуры обработки заявлений о предоставлении убежища и Дублинского соглашения, согласно которому ходатайство об убежище должно быть рассмотрено в той стране ЕС, через которую мигрант попадает в Евросоюз.

"На них нам понадобится немного больше времени", - заявила Меркель. Она также еще раз отметила важность заключения в ближайшее время двух- и многосторонних соглашений между государствами в отношении лиц, ищущих убежища.

24 июня в Брюсселе состоялся неформальный саммит по беженцах, в котором приняли участие лидеры 16 из 28 стран-членов ЕС. На нем не было выработано конкретных решений для решения проблемы, хотя участники встречи и отмечали наличие доброй воли для поиска компромисса.

В немецком правительстве продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Зеегофер согласился дать канцлеру Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.