Італія проситиме ЄС розморозити кредитування Росії з боку ЄБРР та ЄІБ

Після саміту ЄС 28-29 червня Італія має намір запросити відновлення допомоги для російського малого та середнього бізнесу з боку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку.

Про це пише ANSA з посиланням на джерела.

Запит буде зроблений після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон проінформують своїх партнерів про хід виконання мінських домовленостей, повідомили джерела.

Допомога в рамках стратегічного співробітництва Росії і ЄС була припинена у 2014 році.

Очікується, що на саміті у Брюсселі продовжать економічні санкції проти Росії до кінця січня 2019 року. Дія поточних санкцій завершується в кінці липня.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте сьогодні заявив, що на саміті ЄС підтвердить свою позицію проти автоматичного продовження санкцій щодо РФ.