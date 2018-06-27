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Італія проситиме ЄС розморозити кредитування Росії з боку ЄБРР та ЄІБ

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Італія проситиме ЄС розморозити кредитування Росії з боку ЄБРР та ЄІБ

Середа, 27 червня 2018, 19:45

Після саміту ЄС 28-29 червня Італія має намір запросити відновлення допомоги для російського малого та середнього бізнесу з боку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку.

Про це пише ANSA  з посиланням на джерела.

Запит буде зроблений після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон проінформують своїх партнерів про хід виконання мінських домовленостей, повідомили джерела.

Допомога в рамках стратегічного співробітництва Росії і ЄС була припинена у 2014 році.

Очікується, що на саміті у Брюсселі продовжать економічні санкції проти Росії до кінця січня 2019 року. Дія поточних санкцій завершується в кінці липня.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте сьогодні заявив, що на саміті ЄС підтвердить свою позицію проти автоматичного продовження санкцій щодо РФ.

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санкції Італія Росія Євросоюз
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