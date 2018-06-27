Италия попросит ЕС разморозить кредитованиe России со стороны ЕБРР и ЕИБ

После саммита ЕС 28-29 июня Италия намерена запросить восстановление помощи для российского малого и среднего бизнеса со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка.

Об этом пишет ANSA со ссылкой на источники.

Запрос будет сделан после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют своих партнеров о ходе выполнения минских договоренностей, сообщили источники.

Помощь в рамках стратегического сотрудничества России и ЕС была приостановлена в 2014 году.

Ожидается, что на саммите в Брюсселе продолжат экономические санкции против России до конца января 2019 года. Действие текущих санкций истекает в конце июля.

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что на саммите ЕС подтвердит свою позицию против автоматического продления санкций в отношении РФ.